Палеолітична дієта призводить до набору зайвої ваги

Низьковуглеводна дієта з високим вмістом жирів сьогодні стає все популярнішою. Її активно рекламують знаменитості у ЗМІ і реаліті-шоу. При цьому переконливих доказів ефективності цієї дієти не існує. Тепер дослідники з Університету Мельбурна з'ясували: декому така дієта і зовсім протипоказана, розповідає meddaily.ru з посиланням на Deccan Chronicle.

Зокрема, через палеолітичну дієту можуть постраждати люди, які вже мають надлишкову вагу і ведуть сидячий спосіб життя. Фахівці провели дослідження на щурах з зайвою вагою і переддіабетом. Гризунів розділили на дві групи. Перша група харчувалася продуктами з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жирів, а друга - тим же, чим зазвичай.

Вчені помітили, що за 8 тижнів група, яка притримувалася палеолітичної дієти, набрала 15% від власної ваги. Так, людина, що важить 80 кілограмів, за цей час могла би поправитися на 12 кілограмів. Дослідники не радять людям з діабетом і переддіабетом дотримуватися палеолітичної дієти. Замість неї вчені рекомендують Середземноморську.