Куріння "травички" може призвести до алкоголізму - вчені

За даними нового дослідження, люди, що вживають марихуану, в п'ять разів більше схильні до проблем з алкоголем. Крім того, коноплі значно збільшують ймовірність тривалого вживання спиртного. Вчені проаналізували дані 27461 дорослого, який не зловживав алкоголем, передає meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Читайте такожВчені встановили, що куріння "травички" руйнує структуру мозкуАналіз показав: в учасників, які вперше спробували марихуану і продовжували її використовувати протягом трьох років (23%), виявився в 5 разів підвищений ризик алкогольної залежності порівняно з тими, хто не курив коноплі взагалі (5%). Вчені вважають, що необхідне подальше вивчення проблеми. Якщо висновки підтвердяться, можливо, фахівцям вдасться захистити деяких людей від розладів, викликаних вживанням алкоголю.

Читайте такожКуріння "травички" впливає на чоловічу психіку сильніше, ніж на жіночуДо речі, при використанні марихуани до 16 років мозок людини починає розвиватися неправильно. А куріння конопель у віці старше 16 років прискорює процес старіння мозку. До такого висновку прийшли вчені з Техаського університету.