Розроблено вакцину для наркоманів, що захищає від передозування

Вона допоможе запобігти негативному впливу фентанілу, пише Медпортал. Фентаніл – синтетичний опіоїд, який у 80 разів потужніший за морфін. Його призначають пацієнтам, що страждають сильними болями, а крім того він і його похідні є широко поширеними наркотиками.

В основі вакцини – молекула, що імітує структуру опіоїда. Її введення мишам призвело до збільшення в крові антитіл проти препаратів на основі фентанілу. При попаданні в організм фентаніл і споріднені йому наркотики атакуються антитілами і не досягають "голодного" мозку.

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Дослідники на чолі з Полом Бремером (Paul T. Bremer) з'ясували, що вакцинація дійсно захищала від негативної дії більшості наркотиків на основі фентанілу. Крім того, тваринам, які отримали вакцину, була потрібна значно менша доза препарату для знеболювання.

Доза фентанілу, яка виявилася згубною для 55% тварин, що не отримували вакцину, не призвела до загибелі вакцинованих мишей, що свідчить про те, що вакцинацію можна використати і для запобігання передозування. Ефект зберігався через 6 тижнів після введення вакцини, а через 10 тижнів слабшав.

Автори планують продовжити дослідження і розробити вакцину більш тривалої дії.