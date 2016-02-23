Фінансові проблеми назвали причиною фізичного болю

Американські вчені з'ясували, що люди з фінансовими проблемами відчувають набагато більше фізичного болю, ніж ті, хто відносять себе до розряду забезпечених. Крім того, проблеми грошового характеру негативно впливають на больовий поріг і змушують людей частіше вживати знеболювальні. Про це розповідається в статті, опублікованій в журналі Psychological Science, повідомляє lenta.ru.

До таких висновків учені прийшли, проаналізувавши результати шести незалежних досліджень. Так, в одному з них в 2008 році була виявлена залежність між втратою роботи і підвищеним вживанням знеболюючих. А в іншому — закономірність, згідно з якою у кризові та стабільні роки люди з фокус-груп частіше або рідше зверталися до лікарів. Відповідно, в періоди фінансової нестабільності люди частіше звертали увагу фахівців на захворювання і біль.

Дослідникам вдалося встановити, що відчуття економічної незахищеності активує механізми, пов'язані з тривогою, страхом і стресом. Вони схожі з процесами, які змушують людей відчувати біль.

Для підкріплення результатів дослідження вчені зібрали групу студентів, які мали чи не мали фінансових проблем. Всім учасникам експерименту пропонувалося тримати руку в відрі з льодом максимально довго. У результаті ті, хто страждав від нестачі грошей, здалися раніше тих, хто відносив себе до розряду благополучних.