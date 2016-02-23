Біг захистить печінку від наслідків вживання алкоголю
Інтенсивні аеробні навантаження, наприклад, біг або їзда на велосипеді, можуть перешкоджати розвитку ушкоджень печінки людини під дією алкоголю.
Аеробне навантаження здатне захистити печінку від негативного впливу алкоголю. До таких висновків прийшли вчені з Медичної школи при Університеті Міссурі (University of Missouri School of Medicine), повідомляє Медпортал.
Відомо, що регулярне вживання алкоголю може призвести до серйозних проблем, в тому числі до розвитку жирової хвороби печінки, цирозу і раку печінки.
Джамал Ібда (Jamal Ibdah) і його колеги провели серію експериментів на лінії щурів, які мали високий рівень фізичної активності. Одна група тварин протягом 6 тижнів піддавалася дії алкоголю. Виявилося, що підвищений метаболізм був здатний захистити печінку від формування жирових відкладень у печінці і розвитку запалення в результаті дії алкоголю.
Автори припускають, що інтенсивні аеробні навантаження, наприклад, біг або їзда на велосипеді, також можуть перешкоджати розвитку ушкоджень печінки людини під дією алкоголю.