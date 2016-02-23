Біг захистить печінку від наслідків вживання алкоголю

Аеробне навантаження здатне захистити печінку від негативного впливу алкоголю. До таких висновків прийшли вчені з Медичної школи при Університеті Міссурі (University of Missouri School of Medicine), повідомляє Медпортал.

Відомо, що регулярне вживання алкоголю може призвести до серйозних проблем, в тому числі до розвитку жирової хвороби печінки, цирозу і раку печінки.

Джамал Ібда (Jamal Ibdah) і його колеги провели серію експериментів на лінії щурів, які мали високий рівень фізичної активності. Одна група тварин протягом 6 тижнів піддавалася дії алкоголю. Виявилося, що підвищений метаболізм був здатний захистити печінку від формування жирових відкладень у печінці і розвитку запалення в результаті дії алкоголю.

Автори припускають, що інтенсивні аеробні навантаження, наприклад, біг або їзда на велосипеді, також можуть перешкоджати розвитку ушкоджень печінки людини під дією алкоголю.