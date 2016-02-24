Терпіння продовжує життя, показало дослідження

Зокрема, бути терплячими варто жінкам. Фахівці з Національного університету Сінгапуру виявили: нетерплячі представниці прекрасної статі старіють швидше. У дослідженні взяли участь 1158 здорових студентів з Китаю. Учасникам пропонували на вибір два варіанти, пише meddaily.ru з посиланням на The Economic Times.

Отже, добровольці могли негайно отримати 100 доларів або почекати і стати володарями великої винагороди. Ті, хто вважав за краще відразу забрати нагороду, були визнані нетерплячими. Також вчені виміряли в учасників довжину тіломерів, розташованих на кінцях хромосом. Від довжини тіломерів залежить тривалість життя і ризик різних захворювань.

Тіломери коротшають кожного разу, коли клітина ділиться. Отже, у молодих людей вони довші, ніж у літніх. Дослідники врахували низку факторів, які могли вплинути на результати. Дослідження показало: у нетерплячих жінок тіломери лейкоцитів виявилися коротші. А у чоловіків такого зв'язку вчені не виявили.