Індійські вчені створили вакцину від гепатиту C

Індійські дослідники наблизилися до перемоги над гепатитом С генотипу 3а. Даний штам вірусу передається при безпосередньому контакті з інфікованою кров'ю. Він дуже поширений в Індії. Ефективність розробленої вакцини вже підтвердилася в доклінічних випробуваннях, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Сьогодні в усьому світі ведеться ряд клінічних випробувань вакцин на основі вірусоподібних частинок. Команда фахівців створила вірусоподібні частинки гепатиту C генотипу 3а. За словами вчених, створена ними вакцина є молекулярним коктейлем з вірусоподібних частинок і аденовірусного вектора, що кодує ключові білки вірусу.

Вірусні вектори зазвичай використовуються в молекулярній біології для доставки генетичного матеріалу в клітини. Отже, дослідники помістили гени гепатиту C в аденовірусний вектор. Завдяки цьому імунна система виробляла антитіла, які нейтралізували вірус.