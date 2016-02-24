Жінки віддають перевагу "поганим" чоловікам через психологічний збій

Психологи з Польщі, Великобританії і Фінляндії назвали основні особистісні риси чоловіків, найбільш привабливі для представниць протилежної статі. Результати досліджень автори опублікували в журналі Evolution and Human Behaviour, а коротко про них повідомляє lenta.ru з посиланням на видання The Daily Telegraph.

Так, на думку фахівців, жінок приваблюють чоловіки з темною тріадою. Під нею розуміють три риси особистості: нарцисизм, макіавеллізм і психопатія.

Нарцисизм характеризується манією величі, гордістю, самозакоханістю і відсутністю емпатії. Макіавеллізм включає в себе маніпуляцію, цинічне нехтування мораллю, зосередження на власних інтересах і брехливість.

Головними особливостями психопатії є асоціальна поведінка, імпульсивність, егоїзм, безсердечність і нещадність.

Психологи вважають, що жінки досить часто віддають перевагу кремезним чоловікам з великими рисами обличчя. Вони вибирають їх, інстинктивно вважаючи, що створюють пару з фізично сильним, розумним і впевненим у собі самцем. Однак на сьогодні власники такої зовнішності, на думку експертів, у більшості випадків є носіями темної тріади. При цьому вчені відзначають, що потяг жінок найчастіше не має стосунку до повноцінної любові і не тягне за собою створення здорового шлюбу.

Читайте такожБородаті чоловіки нерідко мають асоціальну поведінкуУ дослідженні взяли участь 2370 дорослих жінок, яким пропонувалося вибрати фотографії одного з двох чоловіків з тими чи іншими властивостями з темної тріади.