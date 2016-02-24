Чому деякі діти стають вибагливими в їжі

Діти нерідко відмовляються від певних продуктів. За даними попередніх досліджень, така розбірливість пов'язана з закрепами, проблемами з вагою і поведінкою. Тепер співробітники Університету Еразма проаналізували дані 4746 пар матерів і дітей, а також 4144 батьків, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

В середині вагітності батьки заповнювали анкети, призначені для оцінки рівнів тривоги і депресії. Три роки потому анкетування повторили. Дослідження показало: діти, чиї батьки страждали від депресії або тривоги в процесі вагітності або відразу після народження дитини, частіше були вибагливими в їжі.

В цілому вибагливими виявилися близько 30% дітей молодше 3 років. Матері відчували тривогу і під час вагітності, і після народження дитини. А батьки частіше страждали від депресії в період раннього дитинства дитини. Високі рівні тривоги у матері були найтісніше пов'язані з вередливістю дитини в їжі.

Крім того, депресія в процесі вагітності у матері свідчила про те, що дитина у віці 4 років буде перебірливою в їжі. І це не залежно від того, чи збереглися у неї симптоми розладу на момент другого опитування. Приблизно так само на харчову поведінку дітей впливали проблеми з психікою у батьків.