Батончики Mars і Snickers відкличують у 55 країнах

Американська кондитерська фірма Mars відкликає свої батончики Mars і Snickers у 55 країнах, пише ВВС з посиланням на агенцію AP.

Цей крок викликаний тим, що в одному з кондитерських виробів виявили пластик.

Спершу відкликання стосувалося Німеччини, але згодом Роель Говерс, речник Mars у Нідерландах, заявив, що воно торкнеться 55 країн.

Серед інших продуктів, які довелося відкликати, - Milky Way і шоколадні колекції Celebrations.

Ідеться про батончики, термін придатності яких спливає між 19 червня 2016 року і 8 січня 2017 року.

Вони були виготовлені у Нідерландах.

Американська компанія не повідомляє, скільки саме виробів відкличуть і скільки це їй коштуватиме.

Повний перелік продуктів можна знайти на сайті компанії www.mars.de, але у вівторок після обіду зайти на сайт проблематично.