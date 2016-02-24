Батончики Mars і Snickers відкличують у 55 країнах
Цей крок викликаний тим, що в одному з кондитерських виробів виявили пластик.
Американська кондитерська фірма Mars відкликає свої батончики Mars і Snickers у 55 країнах, пише ВВС з посиланням на агенцію AP.
Цей крок викликаний тим, що в одному з кондитерських виробів виявили пластик.
Спершу відкликання стосувалося Німеччини, але згодом Роель Говерс, речник Mars у Нідерландах, заявив, що воно торкнеться 55 країн.
Серед інших продуктів, які довелося відкликати, - Milky Way і шоколадні колекції Celebrations.
Ідеться про батончики, термін придатності яких спливає між 19 червня 2016 року і 8 січня 2017 року.
Вони були виготовлені у Нідерландах.
Американська компанія не повідомляє, скільки саме виробів відкличуть і скільки це їй коштуватиме.
Повний перелік продуктів можна знайти на сайті компанії www.mars.de, але у вівторок після обіду зайти на сайт проблематично.