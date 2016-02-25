Ситуація з вірусом Зіка у Бразилії ускладниться - ВООЗ

З таким прогнозом виступила генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чень на прес-конференції в середу, передає ТАСС.

Санітарна обстановка у зв'язку із зростанням кількості інфікованих вірусом Зіка в Бразилії «погіршиться, необхідно бути готовими до (неприємних) сюрпризів», наголосила Чень. Вона нагадала, що в даний час уже в 40 країнах світу зареєстровані випадки зараження людей небезпечним вірусом і їх кількість продовжує збільшуватись.

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Говорячи про наслідки поширення вірусу Зіка в Бразилії, Чень запевнила, що це «не становить загрози для проведення Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро», які пройдуть у серпні. Бразильські представники «здійснюють велику роботу з Міжнародним олімпійським комітетом з тим, аби знизити ризик (зараження вірусом) і гарантувати, що майбутні змагання «принесуть задоволення публіці і самим атлетам».

У Бразилії ведеться активна робота із знищення особливого виду комара Aedes aegypti, який є переносником вірусу Зіка, наголосила Чень. Водночас вона зазначила, що в серпні в південноамериканській країні зазвичай встановлюється суха погода, в умовах якої розповсюдження небезпечних комах знижується до найнижчого рівня.

Наприкінці листопада 2015 року в Міністерстві охорони здоров'я Бразилії попередили, що зараження жінок вірусом Зіка в період вагітності може викликати у дитини мікроцефалію - вроджений дефект, при якому значно зменшується розмір черепа. Він призводить до розумової відсталості, порушень слуху і зору та інших відхилень. ВООЗ офіційно не підтвердила наявності зв'язку між вірусом і проблемами, виявленими у новонароджених, однак 1 лютого цього року визнала спалах лихоманки Зіка в країнах Південної і Північної Америки надзвичайною медичною ситуацією міжнародного масштабу.