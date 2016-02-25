Встановлено зв'язок між заняттями фізкультурою і станом пам'яті

Дослідження опубліковане в Journal of Neuroscience, пише lenta.ru. Медики спостерігали за 38 здоровими добровольцями до і після того, як вони займалися фізичними вправами. Приблизно 20 хвилин активних вправ виявилося достатньо для підвищення рівня вмісту в головному мозку піддослідних глутамінової та гамма-аміномасляної кислоти.

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До початку фізичних вправ рівні глутамінової та гамма-аміномасляної кислоти були однаковими. У разі, якщо учасники експерименту займалися фізичними вправами протягом попереднього тижня, рівні сполук у них на початку вправ були вищі, ніж у інших.

Дослідження показує, що регулярні заняття фізичними вправами призводять до стійкого ефекту підвищення вмісту в головному мозку сполук, важливих для розумової діяльності людини та її настрою. Результати досліджень вчені використовують для профілактики депресії.