У Чехії оголошено про перші випадки захворювання вірусом Зіка

Де заразилися ці люди і чи відвідували країни, в яких були зафіксовані спалахи цього захворювання, не повідомляється, зазначає російська служба Бі-Бі-Сі.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала вірус Зіка загрозою світового масштабу. Хвороба являє небезпеку в основному для жінок, які планують завести дитину, так як може викликати мікроцефалію у деяких новонароджених.

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У Бразилії, звідки почалося поширення хвороби, з таким діагнозом вже народилися кілька тисяч дітей.

Заражені вірусом були виявлені в Європі і США. Всі хворі до цього відвідували країни Латинської Америки. Один випадок був зафіксований в РФ.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що для боротьби з поширенням вірусу Зіку потрібно 56 млн доларів.