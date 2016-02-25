Вчені довели, що шоколад може зробити людину розумнішою

Як передає meddaily.ru з посиланням на TV3, люди, які споживають шоколад мінімум раз на тиждень, краще справляються з різними когнітивними завданнями, ніж люди без шоколаду в раціоні. Вчені вважають, що позитивний ефект шоколаду пов'язаний з наявністю в ньому флавоноїдів. Це вид антиоксидантів, який також міститься в чаї, вині, деяких фруктах і овочах.

Фахівці стежили за 1000 добровольців протягом 30 років. Їх цікавили зміни цілого ряду показників стану здоров'я. Зокрема, визначалася якість пам'яті, концентрація, логічний хід думки і процес обробки інформації. Коментує автор дослідження Джорджі Кричтон: "Антиоксиданти з какао і шоколаду вже увійшли в історію. Навіть в давнину дані продукти допомагали при різних недугах. Зокрема, позитивний ефект спостерігався стосовно серцево-судинної системи. Але от питання ефекту впливу на когнітивний статус і поведінку, майже ніхто не порушував".

Експерти підкреслюють, що, незважаючи на очевидні плюси шоколаду, його споживання має йти рука об руку із збалансованим раціоном. Необхідно контролювати калорійність раціону залежно від енергетичної потреби кожної конкретної людини.