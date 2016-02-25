Чому шкідливо починати трудовий день дуже рано

Десять годин ранку - найбільш ранній час, в який повинен починатися робочий день, переконані британські фахівці. Як передає meddaily.ru з посиланням на "RSUTE", професор Оксфордського університету Пол Келлі каже, що ранній початок робочого дня призводить до розвитку серцево-судинних хвороб, хвороб печінки і психічних відхилень. Просто внутрішні органи "прокидаються" тільки через 2-3 години після раннього пробудження.

Так, чоловік п'ятдесяти п'яти років, який приходить на роботу раніше десятої ранку, може постраждати від нервового зриву, стресу та інших проблем. Більш того, знизиться продуктивність праці, різко змінюватиметься настрій, з'являється дратівливість. Професор також встановив: до 8:30 ранку діти молодше 10 років не можуть сфокусувати увагу, а шістнадцятирічним і більш дорослій групі необхідно починати заняття в 10:00.

Студентам найкраще приходити на навчання до 11:00. В якості доказу шкоди раннього початку трудового дня професор наводить серію експериментів. Приміром, в одній школі він переніс початок занять з 8:30 ранку на 10:00, і це підвищило успішність у школі на 19%.