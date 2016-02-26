Нетерплячі жінки швидко старішають - вчені

The Economic Times повідомляє, що це перше дослідження, яке пов'язує процес прийняття рішень, у який входить терпіння або нетерплячість, зі старінням клітин. Вчені прийшли до цього висновку, провівши дослідження серед 1.158 здорових китайських дівчат, пишуть Новини Ізраїлю.

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Для перевірки їх рівня терпіння дослідники застосували відому поведінкову економічну гру, в рамках якої учаснику пропонується вибрати між отриманням 100 доларів на наступний день або більшої суми, але набагато пізніше.

Ті учасниці, які воліли отримати гроші відразу, були записані в менш "терплячу" групу.

Виявилося, що у жінок "нетерплячої" групи довжина теломери клітини виявилася менше, ніж у "терплячих". Нагадаємо, що теломери коротшають кожного разу, коли клітина старішає. Що старіша клітина і старше людина - то коротші теломери.

Цікаво, що у чоловіків не було виявлено подібної кореляції.