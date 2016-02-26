Людина обирає коханого схожого на себе - дослідження

Фахівці з Коледжу Уелслі і Університету Канзасу з'ясували, що ми несвідомо вибираємо собі партнерів, схожих на нас. Стосунки з однодумцями зазвичай тривають довше. Дослідники вивчали різні пари, в тому числі закоханих і друзів, які познайомилися недавно або довго знали один одного, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожУспіх шлюбу навчилися прогнозувати за тональністю голосу подружжяВчені підходили до двох людей, які спілкувалися на вулиці, і ставили питання про їх цінності, забобони, особистісні риси і стратегії поведінки. Потім фахівці порівнювали результати, щоб зрозуміти, чи багато спільного було у знайомих, друзів або партнерів. Дослідників цікавило, чи справді ті, хто знає один одного довше, схожі більше, ніж люди, які нещодавно зустрілися.

Читайте такожДружба у подружжі - ключ до щасливого шлюбуВиявилося, це не так. Тобто, судячи з усього, стосунки не сильно змінюють людину. І, мабуть, подальший хід розвитку стосунків залежить від того, наскільки люди схожі спочатку. Фахівці також поспілкувалися з людьми, які нещодавно зустрілися, через деякий час. Це дозволило вченим оцінити динаміку стосунків. Дослідники прийшли до висновку: наше прагнення зав'язувати стосунки з однодумцями сильніше, ніж вважалося раніше.