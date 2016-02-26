Антидепресанти можуть зменшити вираженість когнітивних порушень

Про це свідчать результати невеликого плацебо-контрольованого дослідження,проведеного фахівцями Університету Джонса Хопкінса, пише Ремедіум.

Читайте такожФізіологи навчилися запобігати депресіюЗа словами вчених, вперше були отримані дані про позитивний вплив селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) на когнітивні здібності пацієнтів з ВІЛ.

У 24-тижневих клінічних дослідженнях було задіяно 45 ВІЛ-позитивних хворих. На момент старту КД учасники не приймали СІЗЗС протягом місяця. В залежності від групи пацієнти отримували 20 мг пароксетину в день, 100 мг флуконазолу двічі на добу, пароксетин і флуконазол разом, або плацебо.

Згідно з отриманими даними, призначення пароксетину покращувало показники швидкості прийняття рішень і реакції в середньому на 0,15 пунктів за результатами проходження восьми нейропсихологічних тестів. При цьому у пацієнтів, які не приймали пароксетин, когнітивні здібності знизилися на 0,33 пункту. Автори роботи відзначають, що використання пароксетину також сприяло зменшенню запальних процесів.

Читайте такожПрямого зв'язку між дефіцитом серотоніну і розвитком депресії не виявлено

ВІЛ-асоційовані нейрокогнытивны розлади пов'язані з запальними процесами в головному мозку, які призводять до порушень мовлення, зниження пам'яті та швидкості прийняття рішень, а також моторної функції. Близько 50% ВІЛ-позитивних пацієнтів, які приймають антиретровірусні препарати, мають когнітивні порушення різного ступеня тяжкості.