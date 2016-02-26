У США стартував найбільший проект зі збору генетичної інформації

Для участі у пілотному проекті залучать 79 тис. добровольців, пише Ремедіум з посиланням Science.

Перші 79 тис. волонтерів планується відібрати вже цього року, відзначають в Національних інститутах охорони здоров'я США (NIH). Очікується, що повна кількість учасників (1 млн) буде набрано до кінця 2019 року.

Читайте такожФізіологи навчилися запобігати депресію

Про плани запустити проект Precision Medicine Initiative президент США Барак Обама заявив на початку 2015 року. Нова програма передбачає створення банку генетичних даних одного мільйона американців, незалежно від їх статі, віку і стану здоров'я. Короткостроковим завданням проекту є отримання інформації для створення новітніх ліків проти раку.

Читайте такожВчені вивчать зв'язок між вірусом Зіка і мікроцефалією

На реалізацію Precision Medicine Initiative в поточному році буде направлено 130 млн доларів, а в наступному – 230 млн. надалі річна вартість проведення дослідження зросте до 330 млн. Аналітики NIH прогнозують, що загалом на проект буде витрачено понад 1 млрд доларів.