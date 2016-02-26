Пік епідемії лихоманки Зіка ще попереду - ВООЗ
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чен заявила, що епідемія лихоманки Зіка ще не сягла свого піку.
Цю заяву Чен зробила після дводенного візиту до Бразилії, повідомляє Reuters. Одночасно з заявою Чен були зафіксовані випадки зараження вірусом Зіку у США, Японії та Чехії.
У Флориді вірус Зіка був виявлений у трьох вагітних жінок, які нещодавно виїжджали за кордон. Це не перші випадки зараження вірусом в США, однак перші випадки захворювання у вагітних.
У Чехії зафіксовано два перші випадки зараження вірусом Зіка. Обидва пацієнти заразилися, побувавши у Вест-Індії.
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В Японії також зафіксований перший випадок зараження вірусом Зіку у підлітка, який нещодавно побував у Бразилії.
1 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайною ситуацією світового масштабу стрімке поширення вірусу Зіка, який призвів до тисячам випадків народження дітей з мікроцефалією.
Вірус переносять комарі роду Aedes. Дослідники також підозрюють, що вірус передається статевим шляхом. Вакцина від вірусу поки не розроблена. Засобом профілактики служить знищення комарів-переносників захворювання.