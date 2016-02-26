Пік епідемії лихоманки Зіка ще попереду - ВООЗ

Цю заяву Чен зробила після дводенного візиту до Бразилії, повідомляє Reuters. Одночасно з заявою Чен були зафіксовані випадки зараження вірусом Зіку у США, Японії та Чехії.

У Флориді вірус Зіка був виявлений у трьох вагітних жінок, які нещодавно виїжджали за кордон. Це не перші випадки зараження вірусом в США, однак перші випадки захворювання у вагітних.

У Чехії зафіксовано два перші випадки зараження вірусом Зіка. Обидва пацієнти заразилися, побувавши у Вест-Індії.

Читайте такожУ Чехії оголошено про перші випадки захворювання вірусом Зіку

В Японії також зафіксований перший випадок зараження вірусом Зіку у підлітка, який нещодавно побував у Бразилії.

1 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайною ситуацією світового масштабу стрімке поширення вірусу Зіка, який призвів до тисячам випадків народження дітей з мікроцефалією.

Вірус переносять комарі роду Aedes. Дослідники також підозрюють, що вірус передається статевим шляхом. Вакцина від вірусу поки не розроблена. Засобом профілактики служить знищення комарів-переносників захворювання.