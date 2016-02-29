Океани стародавньої Землі були холодними - вчені

Геобіологи з ПАР і Норвегії показали, що атмосфера і океан древньої Землі були холодніші, ніж вважалося в попередніх дослідженнях. Стаття вчених опублікована в журналі Science Advances, повідомляє lenta.ru.

Дослідники виявили льодовикові відкладення і мінерали сульфуру, які в сучасному кліматі Землі присутні головним чином на глибині океану в надзвичайно холодній воді.

Вчені досліджували скам'янілі артефакти гідротермальних джерел з Південної Африки. Досліджений регіон - ділянка з осадовими породами, що включають в себе фрагменти стародавньої земної кори.

Таким чином ученим вдалося показати, що архейский клімат (період від 4 до 2,5 мільярда років тому) був холоднішим, а попередні роботи фахівців перебільшували значення гідротермальних джерел в глибинах стародавніх морів і океанів.

Натомість, як показало дослідження вчених, змішування гарячих рідин поблизу термальних джерел з холодною водою істотно не збільшувало загальну температуру земних водойм, яка була приблизно такою ж, як і в наступні епохи.