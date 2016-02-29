Американський вчений спростував теорію поділу мозку на "логічну" і "емоційну" півкулі

Американський вчений оскаржив поширене уявлення про жорстку опозицію двох півкуль головного мозку людини — правої і лівої. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на The Independent.

Поширене уявлення про роботу мозку полягає в тому, що ліва півкуля відповідає за логіку, а права — за емоції і творчість. Більш того, вважається, що люди діляться на характерні типи («раціоналісти» і «інтуїтивісти») залежно від переважання півкулі.

Джеффрі Андерсон (Jeffrey Anderson) з Університету штату Юта провів спеціальне дослідження — він порівняв, як працюють обидві півкулі головного мозку у більш як тисячі осіб. З'ясувалося, що зв'язки між ділянками були розподілені приблизно однаковим чином: іншими словами, жоден із обстежених не мав більш сильних зв'язків в одній з півкуль.

Читайте такожНизька фізична активність пов'язана зі зменшенням об'єму головного мозку«Звичайно, деякі люди діють більш логічно і методично, а інші — більш інтуїтивно, імпровізуючи. Однак це явище не має нічого спільного з функціями правої і лівої півкулі», — зазначив Андерсон.

На думку вченого, цей міф виник завдяки дослідженню про функції різних півкуль Роджера Сперрі (Roger W. Sperry), який отримав Нобелівську премію (1981). Однак ідея називати їх «логічною» і «емоційною» належить винятково популярній психології. Вона не підтверджується ні дослідженнями щодо організації та функціонування мозку, ні історіями хвороби пацієнтів, постраждалих від пошкоджень різних півкуль. Популярність цього міфу, ймовірно, базується на схильності людей до мислення шляхом бінарних опозицій.