Ожирінням можна заразитися, встановили вчені

Як зазначає meddaily.ru з посиланням на "Експрес-новини", на думку фахівців, кращою профілактикою ожиріння є мило. Людині слід якомога частіше мити руки, особливо після людних місць, відвідування транспорту і магазинів. Суть в тому, що аденовірус 37 викликає ожиріння (довели експерименти з курми). І це не єдиний вірус, що призводить до ожиріння.

Поки точних даних про вплив вірусу на ожиріння людини немає. Незважаючи на це, фахівці впевнені: віруси здатні викликати збільшення ваги. Утім, негативний вплив неправильного харчування і малорухливого способу життя ніхто не заперечує.

Читайте такожПомірний стрес допомагає скинути вагуЗазначимо: відомий 41 серотип аденовірусів людини. Аденовіруси часто викликають респіраторні інфекційні захворювання. Як правило, жертвою вірусів стають діти шкільного віку. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом або через забруднені предмети. На аденовіруси 1-39 серотипів припадають 5-10% від загального числа респіраторних захворювань (нежить, кон'юнктивіт, отит, фарингіт) і до 20% пневмоній у молодих пацієнтів. Також аденовірус 37 пов'язують з епідемічним кератокон'юнктивітом.