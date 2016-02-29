Вчені врятують глядачів 3D-фільмів від головного болю

Вчені з МДУ імені М. в. Ломоносова створили програмне забезпечення, що дозволяє виявити допущені під час виробництва фільмів технічні помилки, які викликають у глядачів головний біль. Про це повідомляється в прес-релізі, що надійшов у редакцію «Ленты.ру».

Розробники програми зазначають, що практично всі, хто дивилися 3D-фільми, стикалися з дискомфортом, причому багато хто не ходить на 3D-сеанси саме через головний біль. Вона є реакцією мозку на «неправильні» картинки, що одночасно надходять на обидва ока. Мозок повинен поєднати їх для отримання стереоефекту, але зробити це виходить не завжди.

Дослідницька група Дмитра Ватоліна називає більше п'ятнадцяти причин цієї проблеми. Діляться вони на дві категорії — недоліки устаткування (окулярів і проекторів) і недоліки самого фільму. Серед останніх — переплутування правого і лівого відеосигналів.

Читайте такожДослідники з'ясували, як гостросюжетні фільми впливають на мозокНова програма дозволила вченим просканувати відеопродукцію, що випускається на Blue-ray дисках, і скласти статистику цих проблем. У 23 фільмах було виявлено 65 проблемних сцен. Так, подібні, правда, не дуже значні, казуси з переплутуванням ракурсів були виявлені навіть у таких високорейтингових фільмах, як «Аватар», «Хроніки Нарнії», «Сталінград».

Про результати роботи своєї програми вчений розповів на 27-ій щорічній конференції Stereoscopic Displays & Applications, що проходила в Сан-Франциско (лютий 2016 року).