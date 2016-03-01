Вірус Зіка може спричиняти неврологічний розлад - нове дослідження

Нове дослідження твердить, що вірус Зіка може викликати важкий неврологічний розлад, який називається синдром Гієна-Барре, пише ВВС.

Досліди проводили, використовуючи зразки крові 42 пацієнтів, які захворіли під час попереднього спалаху вірусу.

Автори, які опублікували результати своєї роботи у журналі Lancet, кажуть, що у пацієнтів виникли неврологічні проблеми приблизно через шість днів після зараження вірусом Зіка.

Провідні вчені описали дослідження як "переконливе".

На початку лютого Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила через вірус Зіка надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров'я, яка має міжнародне значення.

Вірус, який переносять комари, спричинив тривогу в Центральній і Південній Америці, через зв'язок хвороби із недорозвиненим мозком у немовлят - стан, який називають мікроцефалією.

Але експерти також з'ясовують, чи пов'язаний вірус Зіка із іншими проблемами із здоров'ям.

Синдром Гієна-Барре призводить до слабкості м'язів, а в тяжких випадках - до проблеми з диханням, що потребує інтенсивної терапії.

Це рідкісна реакція на інфекцію.

Дослідники проаналізували зразки крові пацієнтів, в яких розвинувся цей розлад під час спалаху вірусу Зіка у Французькій Полінезії в Тихому океані, що стався два роки тому.

Читайте такожПік епідемії лихоманки Зіка ще попереду - ВООЗБазуючись на даних дослідження, вони прогнозують, що синдром Гієна-Барре може розвинутись у однієї людини із 4 000, хворих на Зіку.

Професор Арно Фонтані з Інституту Пастера в Парижі каже, що стан цих пацієнтів погіршувався швидше, ніж зазвичай спостерігають при синдромі Гієна-Барре.

"Але як тільки вони пройшли гостру фазу хвороби, їхнє відновлення, як правило, проходило краще", - каже вчений, провідний автор дослідження.

Жоден з 42 пацієнтів не помер, але деякі все ще потребують допомоги при ходьбі, через місяці після того, як вони захворіли.

Дослідники говорять, що країни, в яких поширюється вірус Зіка, мають готуватись до нових випадків розладів нервової системи.

Професор Хью Віллісон з університету в Глазго сказав у коментарі BBC News, що не потрібно лякати людей, щоб вони думали, що якщо матимуть інфекцію Зіка, то автоматично отримають синдром Гієна-Барре. Цей ризик, за його словами, доволі низький.

"Але якщо мільйон осіб заразяться Зікою, то це це сотні неочікуваних випадків Гієна-Барре", - каже пан Віллсон.

За даними ВООЗ, Бразилія, Колумбія, Сальвадор, Суринам та Венесуела повідомили про збільшення кількості випадків цього синдрому за останні тижні.