Вчені розробили шоколад для довголіття - з морськими водоростями

В Тихоокеанському інституті біоорганічної хімії (ТІБОХ) ДВО РАН створили шоколад з додаванням речовин, виділених з морських зірок, морських їжаків і лимонника. Про це у вівторок, 1 березня, повідомляється на сайті інституту, повідомляє lenta.ru.

«Ці речовини ми назвали "морськими вітамінами". Такий комплекс "морських вітамінів" уповільнює процеси старіння і коригує метаболічні процеси, що підвищує якість життя і сприяє довголіттю», — повідомила прес-служба інституту.

Читайте такожВчені довели, що шоколад може зробити людину розумнішоюДослідження структури та медико-біологічних властивостей морських природних сполук проводяться в ТІБОХ ДВО РАН більш як 40 років. На їх основі створені й успішно впроваджені у практичну медицину лікарські препарати і біологічно активні добавки, уточнили в прес-службі установи.