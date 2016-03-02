Цукор треба виключити, замінивши його фруктами

Цукор - небезпечний продукт. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я встановила граничний безпечний ліміт. За словами експертів, людина повинна в день споживати цукор в обсязі менше 10% від загального споживання калорій за день. Якщо споживати 2000 калорій в день, то це менше 50 грамів цукру. Але краще знизити показник до 5% (25 г), пише meddaily.ru.

"Щоб уникнути проблем зі своїм здоров'ям, краще по максимуму виключити цукор з раціону. Але прибрати цукор з раціону на всі 100% не вийде, та власне і не потрібно, бо натуральний цукор в малих дозах необхідний людському організму для нормального функціонування. Багато рослинних продуктів (фрукти, ягоди, овочі, горіхи) містять природний цукор - фруктозу. Він легко і повністю засвоюється організмом людини.

Якщо людина отримує недостатню кількість фруктози, відчуває непереборне бажання з'їсти солодкий тортик, цукерку, шоколадку. І організм поступово звикає до шкідливого рафінаду, який у великих кількостях присутній в цих продуктах", - коментує Натела Лопухова, лікар-гастроентеролог, дієтолог Клінічного госпіталю на Яузі.

Це прямий шлях до залежності від цукру. У науковій літературі є термін - цукроголізм. А ось люди, які з дитинства звикли до вживання винограду, фруктів, сухофруктів, бананів, фініків, не будуть так тягнутися до продуктів, що містять велику кількість цукру. Також краще не вживати зовсім цукерки, згущене молоко, торти, варення (в них високий вміст концентрованого рафінованого цукру). Шоколад теж не найкращий вибір. Виняток - гіркий шоколад, радить Лопухова.