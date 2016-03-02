Вимірювач пульсу вбудували в візитку

Випустили візитку, здатну відображати серцевий ритм людини, що тримає її в руках. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на The Next Web.

Щоб скористатися вбудованим електрокардіографом, необхідно прикласти пальці до електродів на картці. Текст на візитці закликає не застосовувати її в якості діагностичного обладнання.

18 лютого 2016 року був анонсований перший у світі мобільний телефон з вбудованим тепловізором. Ним став смартфон, призначений для використання в рятувальних операціях — у випадку, якщо потрібно шукати людей під листям або в умовах сильної задимленості. Гаджет виводить теплове зображення на екран у реальному часі в дозволі 640 на 480 пікселів. Зберігати свідчення можна як у формі знімків, так і відео.