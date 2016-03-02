Марихуана негативно впливає на здатність розпізнавати емоції

Це з'ясували вчені з Університету Колорадо. У їхньому експерименті взяли участь 70 осіб. Добровольці розповіли, як часто вони курили коноплі (постійно, час від часу або ніколи). Дослідники робили учасникам ЕЕГ, поки ті дивилися на фотографії людей з різними виразами обличчя (нейтральним, щасливим, переляканим і злим).

Читайте такожВчені встановили, що куріння "травки" руйнує структуру мозкуДослідження показало: добровольці, які вживали марихуану, порівняно з контрольною групою приділяли більше уваги негативним емоціям, особливо злості, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News. І вони менше реагували на позитивні емоції (людей зі щасливими обличчями). Ще учасникам давали різні завдання. Так, в одному випадку добровольців попросили звернути увагу на емоції людей, а потім назвати їх. Тоді результати в різних групах практично не відрізнялися.

Читайте такожКуріння "травки" впливає на чоловічу психіку сильніше, ніж на жіночуВ іншому випадку учасники повинні були сфокусуватися на статевій приналежності осіб. А потім їх несподівано запитали, які емоції висловлювали люди. З таким завданням учасники, які курили марихуану, впоралися гірше. Тобто, у них погано виходило "побічно" ідентифікувати емоції. Крім того, любителі конопель менше співпереживали іншим.