Датську "Нобелівську премію" з неврології присудили за розкриття механізму пам'яті

Троє британських нейробіологів — Грехам Коллингридж, Річард Морріс і Тімоті Бліс — стали володарями щорічної нагороди The Brain Prize, яку фахівці часто називають датською «Нобелівською премією» з неврології. Нагорода присуджена їм за дослідження механізмів пам'яті. Про це повідомляється на сайті премії.

Нейробилоги зробили вирішальний внесок у розуміння довготривалої потенціації. Вчені незалежно один від одного описали механізми того, як мозок формує, зберігає і втрачає спогади.

«Без пам'яті для зберігання інформації в нашому головному мозку ми не змогли б згадати наше минуле і були б нездатні планувати майбутнє. Без пам'яті ми не змогли б пізнати інших людей або знайти дорогу», — так описується значення відкриття в прес-релізі The Brain Prize.

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Вчені показали, що пам'ять можна посилити стимуляцією синапсів в гіпокампі. Нейробіологи виявили основні механізми цього процесу і показали, що довготривала потенціація є основою для здатності людини до навчання і запам'ятовування.

У даний час Грем Коллінгрідж (народився 1 лютого 1955 року) є професором Брістольського університету, Річард Морріс (народився 27 червня 1948 року) — Единбурзького університету, а Тім Блісс (народився 27 липня 1940 року) — співробітником Інституту Френсіса Кріка в Лондоні.

The Brain Prize вручається з 2011 року. Розмір винагороди становить один мільйон євро. Спонсором премії виступає міжнародна фармацевтична компанія Lundbeck зі штаб-квартирою в Копенгагені.