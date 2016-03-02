Батьки часто намагаються заспокоїти дітей за допомогою гаджетів

Співробітники Мічіганського університету виявили: при спалахах гніву у дитини багато батьків вирішують дати їй смартфон або планшет. Особливо такий підхід поширений в малозабезпечених сім'ях. Фахівці опитали батьків 144 здорових дітей у віці від 15 до 36 місяців, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Siver Times.

Читайте такожПланшети і смартфони порушують нормальний сон дітейДослідників цікавило, чи дозволяли батьки своїм дітям користуватися гаджетами в різних ситуаціях. Найчастіше до цього вдавалися в сім'ях з низьким рівнем доходів. Зокрема, більш як 62% батьків дітей з соціальними та емоційними проблемами використовували гаджети, щоб заспокоїти дитину, порівняно з 38% батьків дітей без подібних труднощів.

Читайте такожСмартфони здатні ускладнити перебіг депресіїЕлектронні пристрої діти отримували під час обіду, перед сном, і коли батьки займалися домашніми справами. Фахівці підкреслюють важливість досліджень на дану тему. Адже важливо розуміти, як сучасні технології впливають на дітей. Наприклад, телевізор може порушити процес розвитку мови і соціальних навичок.