Перший випадок зараження лихоманкою Зіка зафіксований на Кубі.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на кубинські ЗМІ, хвороба була діагностована у 28-річної жінки-лікаря з Вененсуели.

Жінка прибула на Кубу 21 лютого для навчання в медичному вузі і оселилася в гуртожитку в західній провінції Атремиса. Через кілька днів вона була госпіталізована, у неї були виявлені симптоми лихоманки. Сама жінка повідомила, що раніше захворіли лихоманкою її чоловік і шурин.

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Як повідомлялося раніше, французькі вчені виявили ознаки того, що вірус Зіка може викликати тяжкий неврологічний розлад, відомий як синдром Гійена-Барре.