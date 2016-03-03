Гарна освіта та інтелектуальні навантаження захистять від недоумства

Навчання в університеті і розумові вправи в дорослому віці однозначно допомагають уникнути появи небезпечних мозкових змін, кажуть експерти. Це дієвий захист проти хвороби Альцгеймера, відзначає meddaily.ru з посиланням на DNA India. Насправді, відстрочити прихід старечого слабоумства можна, якщо закінчити хоча б всі класи школи.

А навчання в інституті і подальша інтелектуальна робота знизять ризик хвороби Альцгеймера ще більше. Позитивний ефект можна спостерігати також при певних змінах у способі життя, при зміцненні фізичного здоров'я в цілому. Озвучені рекомендації, в першу чергу, актуальні для людей з генетичним варіантом APOE-E4, що підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Якщо була виявлена ця генетична особливість, обов'язково потрібно навантажувати свій мозок протягом усього життя.

До речі, попередні дослідження показали, що розумові і фізичні навантаження здатні сповільнити прогресування деменції. Проте вчені з Клініки Майо встановили: розумова активність в деяких випадках не може вплинути на причину слабоумства. Дослідники проаналізували дані 400 добровольців, що не страждали від деменції.

Читайте такожВстановлено зв'язок між заняттями фізкультурою і пам'яттюУ 53 учасників старше 70 років були помірні когнітивні порушення. Добровольців розділили на дві групи. В першу групу увійшли люди, які витратили на освіту понад 14 років, а в другу - ті, хто навчався менше. Учасники заповнили анкети, призначені для оцінки рівнів фізичної та розумової активності в зрілому віці. Фахівці зробили добровольцям МРТ, ПЕТ. Вони шукали маркери хвороби Альцгеймера.

Дослідники з'ясували, що носії гена APOE4, пов'язаного з деменцією, 14 років навчання і більш допомагали підтримувати розумову активність на високому рівні в зрілому віці. У цих учасників в мозку виявилося менше амілоїдних бляшок, через які виникають симптоми, характерні для хвороби Альцгеймера. А у добровольців з низьким рівнем розумової активності в зрілому віці бляшок в мозку було більше.