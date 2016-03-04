Телефони та інтернет провокують проблеми психіки у студентів

Мобільні пристрої, здається, приносять більше шкоди, ніж користі. Згідно з останніми дослідженнями, залежність від мобільних технологій - причина депресії і тривожності у молодих людей, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Ці висновки фахівці зробили за підсумками опитування понад 300 студентів.

Опитування дозволило з'ясувати, як часто студенти користуються телефоном та інтернетом. Також враховувалося психічне здоров'я і що змушувало людей звертатися до мобільних пристроїв. Виявилося, люди, які зізналися в залежності від мобільних телефонів та інтернету, частіше мали більш виражені ознаки депресії і тривожності.

Читайте такожПланшети і смартфони порушують нормальний сон дітейПроте вчені не виявили зв'язку між використанням інтернету і мобільних пристроїв і негативним психічним статусом, якщо людина зверталася до технологій, щоб перемогти нудьгу. За словами експертів, проведене дослідження лише частково показує важливість мотивації - те, що штовхає до нових технологій. І, мабуть, це дуже важливо для психіки.