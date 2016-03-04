Чому багато жителів міст відчувають проблеми зі сном

Вчені з Університету Стенфорда кажуть, що вся справа у вуличному освітленні, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Відомо: тіло реагує на добові зміни освітленості. Якщо вночі світло, внутрішній годинник збивається, як і режим сну. Фахівці опитували 15863 людей протягом восьми років. Респонденти розповідали про режим сну, про його якість, наявність фізичних і психічних відхилень.

Також враховувався рівень освітленості вулиць в темний час доби. Виявилося, люди, які жили в місті з населенням мінімум 500000 осіб, стикалися з нічним освітленням, яке було в 3-6 разів сильніше, ніж у маленьких містечках і за містом. Нічне освітлення впливало на тривалість сну і його якість. Якщо освітлення було сильним, то людина на 6% частіше не досипала (спала менше 6 годин за ніч). Вона найчастіше була незадоволеною кількістю або якістю сну (29% незадоволених жителів великих міст проти 16% жителів малих населених пунктів з менш активним освітленням).

Також жертви інтенсивного освітлення частіше скаржилися на втому (9% проти 7%). І спали вони менше - 412 хвилин за ніч при слабкому освітленні проти 402 хвилин при сильному освітленні. Яскраве світло змушувало багатьох прокидатися вночі (19% проти 13%), потім люди страждали від сонливості і не могли нормально працювати (6% проти 2%). Вчені однозначно радять жителям великих міст повісити щільні штори на вікна, щоб відсікти яскраве вуличне освітлення.