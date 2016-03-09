В Японії зняли заборону жінкам півроку не виходити заміж після розлучення

Цей термін було зменшено до 100 днів, передає ТАСС.

А в разі надання медичної довідки про те, що на момент розлучення жінка не була вагітною, час очікування знімається зовсім.

Наприкінці минулого року Верховний суд Японії визнав цей закон неконституційним, що й змусило уряд внести до нього поправки. На початку минулого століття вважали, що тільки шляхом заборони на заміжжя впродовж півроку після розлучення можна уникнути помилок при визначенні батька народженої в цей період дитини. Але такий метод, як доводили противники закону, смішний у наш час, коли розроблено надійні методики генетичного аналізу.

Старовинний закон ставив у безвихідне правове положення дітей, які народжувалися в «заборонений» шестимісячний період. Найчастіше, їх батьком юридично вважався чоловік, який не мав до них жодного стосунку. Справжній батько, за діючими порядками, не може претендувати на батьківство. В результаті такі діти можуть взагалі не мати документів, що створює численні проблеми.

Раніше подібні закони існували, наприклад, у Франції, Німеччині й Південній Кореї, але скрізь були скасовані як застарілі.