В Японії зняли заборону жінкам півроку не виходити заміж після розлучення
Уряд Японії у вівторок вніс поправки до прийнятого понад 100 років тому назад закон, який забороняє жінці впродовж шести місяців після розлучення знову виходити заміж.
В Японії зняли заборону жінкам півроку не виходити заміж після розлучення / Фото: iphone-4-640x960
Цей термін було зменшено до 100 днів, передає ТАСС.
А в разі надання медичної довідки про те, що на момент розлучення жінка не була вагітною, час очікування знімається зовсім.
Наприкінці минулого року Верховний суд Японії визнав цей закон неконституційним, що й змусило уряд внести до нього поправки. На початку минулого століття вважали, що тільки шляхом заборони на заміжжя впродовж півроку після розлучення можна уникнути помилок при визначенні батька народженої в цей період дитини. Але такий метод, як доводили противники закону, смішний у наш час, коли розроблено надійні методики генетичного аналізу.
Старовинний закон ставив у безвихідне правове положення дітей, які народжувалися в «заборонений» шестимісячний період. Найчастіше, їх батьком юридично вважався чоловік, який не мав до них жодного стосунку. Справжній батько, за діючими порядками, не може претендувати на батьківство. В результаті такі діти можуть взагалі не мати документів, що створює численні проблеми.
Раніше подібні закони існували, наприклад, у Франції, Німеччині й Південній Кореї, але скрізь були скасовані як застарілі.