Дієта з високим вмістом жирів провокує розвиток раку

Вони виявили, що такий раціон сприяє збільшенню кількості стовбурових клітин у кишечнику, що призводить до утворення пухлин, пише Медпортал.

Для того, щоб з'ясувати це, автори провели експеримент на мишах, яких протягом тривалого часу годували їжею, що містить близько 60% жиру. Звичайний раціон тварин містив лише 20-40% жиру.

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Гризуни, які одержували жирну їжу, суттєво додали у вазі. Крім того, в їх кишечнику збільшилася кількість кишкових стовбурових клітин. Концентрація клітин, що вистилають кишечник зсередини, значно знизилася.

Після цього вчені на чолі з Омером Йілмазом (Omer Yilmaz) видалили стовбурові клітини з кишечника і продовжили їх культивування в лабораторних умовах. Вони з'ясували, що важливу роль у процесі проліферації стовбурових клітин кишечника грав білок PPAR-дельта, який є важливим регулятором метаболізму жирних кислот. Мутація гена, що контролює експресію цього білка, призводила до утворення пухлин.

Таким чином, жирна їжа збільшує число стволових клітин в кишечнику, в цих клітинах часто формуються мутації, все це істотно впливає на розвиток розвитку пухлин.

Автори підкреслюють, що необхідні подальші дослідження, які дозволять зрозуміти, як впливає раціон з високим вмістом жирів на процес формування пухлин у людини.