Олія виноградних кісточок захищає від серцево-судинних захворювань

Нове дослідження, проведене в Університеті Огайо, показало: чоловіки і жінки з високими рівнями лінолевої кислоти в організмі менш схильні до хвороб серця і стійкості до інсуліну. Крім того, у них збільшена м'язова маса і знижений рівень запалення, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Лінолева кислота належить до класу омега-6-ненасичених жирних кислот. Одним з найкращих джерел даної кислоти є олія виноградних кісточок. Лінолева кислота становить приблизно 80% від усіх жирних кислот цієї олії. Також її багато в кукурудзяній олії. На жаль, через генетичну модифікацію рослин для виробництва харчових олій люди споживають усе менше лінолевої кислоти.

В процесі реакції гідрогенізації при виробництві оброблених продуктів лінолева кислота твердне. Вона частіше перетворюється в транс-жири, ніж олеїнова кислота. Так, у більшості олій (наприклад, соняшниковій або соєвій) лінолева кислота становить лише 20% від усіх жирних кислот.