Арахіс і арахісове масло допомагають скинути вагу

Фахівці з Університету Х'юстона, Медичного коледжу Бейлор Університету Техасу рекомендують перекушувати арахісовим маслом або арахісом до чотирьох разів на тиждень. За словами вчених, це захищає від ожиріння, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У дослідженні, яке тривало 12 тижнів, взяли участь 257 підлітків. Приблизно половина добровольців три-чотири рази на тиждень отримувала арахіс або арахісове масло. Іншим давали їх рідше одного разу на тиждень. Потім учасники продовжили так перекушувати протягом ще 12 тижнів.

Дослідження показало, що у підлітків, яким регулярно давали арахіс або арахісове масло, Індекс Маси Тіла (ІМТ) через 24 тижні знизився порівняно з добровольцями, які отримували їх рідко. Так, вчені радять школярам замінити нездорові продукти для перекусу арахісом і арахісовим маслом.