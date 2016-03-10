Броколі врятує від раку печінки, показало дослідження

Крім того, вживання брокколі від 3 до 5 разів на тиждень захищає від неалкогольної жирової хвороби печінки (НЖХП). Це з'ясували дослідники з Університету Іллінойсу. Раніше фахівці тільки припускали, що корисні сполуки з брокколі перешкоджають накопиченню жиру в печінці і знижують ризик НЖХП у гризунів, пише meddaily.ru з посиланням на NDTV.

У новому дослідженні вчені хотіли дізнатися, як брокколі вплине на мишей, печінка яких перебувала під впливом канцерогену. Тварин з однієї групи годували шкідливими продуктами "Західної дієти", а гризуни з іншої групи дотримувалися контрольної дієти. Деяким мишам давали брокколі, а іншим - ні.

Дослідники помітили: "Західна дієта" збільшувала розмір і кількість ракових вузликів в печінці гризунів. Коли в раціон тварин вводили брокколі, кількість вузликів зменшувалася. Правда, їх розмір не змінювався. Через "Західну дієту" жиру в печінці у мишей ставало більше, а брокколі від нього рятувала. Вона виводила жири з печінки і не давала органу їх поглинати.