При дефіциті сну у жінок витрачається нервовий потенціал

При нестачі сну у жінок витрачається нервовий потенціал, що веде до хвороб.

Про це повідомила гінеколог-ендокринолог Людмила Бондаренко для ГолосUA.

«Жінкам обов'язково висипатися: тривалість сну повинна бути не менше восьми годин», - сказала вона.

При цьому медик пояснила, чому нормальна тривалість сну така важлива для здоров'я жінок.

«Ми так влаштовані, що нервова система протягом дня витрачає свій потенціал, який відновлюється у сні. Повинен існувати баланс: витрата нервового потенціалу не повинна перевищувати його відновлення», - підкреслила вона.

Читайте такожДомашні тварини покращують якість сну людиниЗа словами фахівця, якщо жінка мало спить і багато трудиться, відбувається виснаження її організму, що провокує різні проблеми зі здоров'ям.

«Це мастопатії, припливи, болючі менструації, порушення циклу, безпліддя. Для того щоб відновитися, можна зайнятися аутотренінгом, а також визначити, що в житті важливо, а на що не варто витрачати свої нервові резерви», - додала Л.Бондаренко.