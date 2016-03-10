Вчені виявили причину частих викиднів
14:45, 10 березня 2016Зарубіжні новини
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Британські вчені стверджують, що причиною частих викиднів є знижена кількість стовбурових клітин в ендометрії (внутрішня оболонка тіла матки), фахівці намагатимуться розробити спосіб боротьби з цим явищем.
Одна зі ста жінок, які намагаються завагітніти, страждають частими або хронічними викиднями / newsru.co.il
Одна зі ста жінок, які намагаються завагітніти, страждають частими або хронічними викиднями (втрата трьох і більше плодів поспіль). Вчені з Уорікського університету у Великій Британії дійшли висновку, що нестача стовбурових клітин викликає прискорене старіння ендометрію, пишуть Новини Ізраїлю. Це і призводить до невдалих вагітностей.
Група дослідників, які зробили це відкриття, негайно приступила до пошуків методики, яка запобігає старінню ендометрію.
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