Вчені виявили причину частих викиднів

Одна зі ста жінок, які намагаються завагітніти, страждають частими або хронічними викиднями (втрата трьох і більше плодів поспіль). Вчені з Уорікського університету у Великій Британії дійшли висновку, що нестача стовбурових клітин викликає прискорене старіння ендометрію, пишуть Новини Ізраїлю. Це і призводить до невдалих вагітностей.

Група дослідників, які зробили це відкриття, негайно приступила до пошуків методики, яка запобігає старінню ендометрію.