Вірус Зіка зумовлює розвиток менінгоенцефаліту

У чоловіка раптово піднялася висока температура і він впав у кому, пише Медпортал.

Магнітно-резонансна томографія та аналіз спинномозкової рідини дозволили діагностувати у пацієнта менінгоенцефаліт. Подальше обстеження показало, що чоловік був інфікований вірусом Зіка. Через деякий час стан чоловіка почав поліпшуватися без будь-якого специфічного лікування, а через 17 днів після госпіталізації він був виписаний з інтенсивної терапії. Зараз пройшло вже 38 днів і медики запевняють, що пацієнт абсолютно здоровий.

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Раніше було висловлено припущення, що вірус Зіка викликає мікроцефалію, а також підтверджено зв'язок між інфікуванням вірусом і розвитком синдрому Гійєна-Барре.