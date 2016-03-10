Прийом антидепресантів збільшує ризик відторгнення зубних імплантів - медики

15:14, 10 березня 2016
Зарубіжні новини
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Дослідницька група з Університету Буффало (University at Buffalo) виявила нову побічну дію, пов'язану з прийомом антидепресантів.

В Украине вводят новые санитарные стандарты для стоматологической отрасли / Фото: УНИАНВживання антидепресантів веде до порушень метаболізму кісткової тканини / Фото: УНІАН

Ці препарати призначаються для боротьби з тривожністю і рядом інших порушень, однак їх вживання призводить до порушень метаболізму кісткової тканини, що негативно позначається на приживання зубних імплантів, пише Медпортал.

Таких висновків дійшли вчені на чолі з Сулочаною Гурунг (Sulochana Gurung), які спостерігали за станом пацієнтів, які зазнали процедури встановлення зубних імплантів.

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Виявилося, що майже третина з тих пацієнтів, у яких було діагностовано відторгнення імпланта, приймали антидепресанти. Цей же показник серед тих, у кого загоєння пперебігало нормально, склало 11%.

Вчені показали, що прийом антидепресантів збільшував ймовірність відторгнення зубних імплантів в 4 рази. Крім того, регулярне тривале вживання цих препаратів може викликати остеопороз, бруксизм і сухість у роті – все це також негативно позначається на процесі загоєння після установки імплантатів.

Найближчим часом автори планують перевірити отримані ними результати на більшій вибірці.

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