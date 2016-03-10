У В'єтнамі батьками двійнят виявилися різні чоловіки

Про це BBC розповіли у місцевій генетичній асоціації.

За повідомленнями, фахівці провели ДНК-тести двійнят, коли їхня сім'я зауважила, що малюки виглядають по-різному.

Таке явище, відоме як гетеропатернальна суперфекундація, трапляється рідко, і публічно відомо лише про кілька таких випадків.

Це відбувається, коли яйцеклітини жінки запліднюються двома чоловіками протягом короткого періоду часу.

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За словами президента в'єтнамської генетичної асоціації професора Ле Дінь Ліонга, який провів ДНК-тести, їхні результати - правильні на 100%.

"У світі відомо про менше, ніж десять випадків народження двійнят, що мають різних батьків. Можливо, існують й інші випадки, але діти та їхні родичі або не знають про це, або не хочуть це афішувати", - розповів він ВВС.

Детальнішу інформацію про двійнят він не надав, пославшись на конфіденційність, але зазначив, що повідомлення ЗМІ про місце і час народження, а також їхні імена є неточними.

У В'єтнамі медіа почали розповідати про цю історію на початку березня. За інформацією ЗМІ, родичі помітили, що один з близнят на вигляд помітно відрізняється від іншого, а також від батьків.