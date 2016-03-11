Перша в США операція з пересадки матки визнана невдалою

Операція з пересадки донорської матки вперше була проведена в США. Реципієнтом стала 26-річна Ліндсі (жінка погодилася оприлюднити лише своє ім'я), у якої є троє прийомних синів, пише Медпортал.

У середу представники клініки повідомили, що пересаджений орган довелося видалити через ускладнення. Які саме ускладнення призвели до такого результату, поки не повідомляється. Найближчим часом лікарі планують з'ясувати, що викликало видалення матки, щоб запобігти настанню таких ускладнень надалі.

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Ліндсі, яка стала першою американкою, яка перенесла трансплантацію матки, пояснила, що швидкі дії лікарів допомогли зберегти її здоров'я і життя. Раніше медики повідомили, що після операції жінці доведеться провести в лікарні як мінімум місяць.

Нагадаємо, що операція відбулася 24 лютого і була першою з десяти трансплантацій матки, які плануються провести в клініці Клівленда. Реципієнтами були готові стати 250 жінок.