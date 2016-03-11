Пародонтит може прискорити розвиток хвороби Альцгеймера

У науковому журналі PLOS ONE були опубліковані результати дослідження, проведеного з залученням 59 людей з ознаками деменції (порушення роботи мозку, яке може мати наслідком погіршення пам'яті та здатності мислити), пише ВВС.

Дослідники вважають, що запалення ясен може впливати на погіршення роботи мозку та прискорювати процес розвитку деменції.

Запальні захворювання призводять до збільшення розміру імунних клітин, а саме таке збільшення спостерігається у людей з хворобою Альцгеймера.

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Вчені, однак, відзначають, що, оскільки дослідження було проведене за участю лише 59 осіб, остаточні висновки робити передчасно.

Дослідники з Саутгемптонського університету й Кінгс-коледжу в Лондоні провели аналіз когнітивних здібностей пацієнтів, а також брали у них аналіз крові, щоб перевірити присутність маркерів запалення.

Водночас, стоматолог-гігієніст, який не був у курсі результатів когнітивних тестів, перевіряв стан порожнини рота людей.

З 59 осіб, які взяли участь в дослідженні, у 22-х був виявлений серйозний пародонтит. У 37-х захворювання ясен було менш виражене. Середній вік пацієнтів з пародонтитом був 75 років, а у людей з більш здоровими яснами - 79.

Майже всі (52 з 59) учасники дослідження були знову протестовані через півроку.

У шість разів вище

Результати вказують, що у людей з пародонтитом темпи зниження когнітивних здібностей у шість разів вищі, ніж у людей зі здоровими яснами.

Більша кількість антитіл, які борються з періодонтальними бактеріями, призводить до зростання кількості молекул запалення в інших частинах тіла, що, в свою чергу, судячи з усього, впливає на зниження когнітивних здібностей у людей, які страждають від хвороби Альцгеймера.

Професор Клайв Холмс із Саутгемптонського університету називає результати дослідження дуже цікавими, але додає, що в ньому брало участь занадто мало людей, щоб робити остаточні висновки.

Він також зауважує, що дослідники врахували той факт, що захворювання ясен серед пацієнтів, які страждають від хвороби Альцгеймера, може зустрічатися частіше, адже часто вони просто не в змозі належним чином стежити за гігієною ротової порожнини.