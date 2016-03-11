Великі гроші не роблять людину щасливою - психологи

Прийнято вважати, що для щастя потрібні великі гроші. Однак, як показали дев'ятирічні спостереження за 18000 добровольцями, збільшення доходу не впливає на рівень задоволеності життям, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Тобто зростання зарплати не робило людей щасливішими, кажуть співробітники Університету Стірлінга.

Зате впливає втрата доходу, але це важливо тільки для порядних людей. Психологи часто пов'язують сумлінність з ефективною роботою і організованістю життя. Однак це може супроводжуватися ригідністю мислення і одержимістю. Тому для таких людей втрата заробітку - не збіг обставин, а особистий промах. Далі йде наступний ланцюжок: негативна подія - песимізм - занижена самооцінка і депресія.

Вчені підкреслюють: щоб підвищити рівень задоволеності життям, необхідно відійти від позиції "гроші - гарант щастя". Насправді, час, проведений із близькими та друзями, дбайливе ставлення до фізичного і психічного здоров'я, розуміння себе, саморозвиток, - ось що сприяє збільшенню показників щастя. На жаль, в гонитві за грошима люди жертвують названими складовими життя.