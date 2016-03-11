Дешева косметика насичує організм небезпечними канцерогенами

Вчені з Університету Каліфорнії попереджають: дівчатка-підлітки, які користуються дешевою косметикою, піддаються впливу канцерогенів. Завдяки триденній перерві у використанні косметичних засобів концентрація шкідливих сполук зменшується на 45%. У дослідженні взяли участь 100 дівчаток-підлітків, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Учасниць попросили на три дні відмовитися від своєї косметики. Замість неї їм надали засоби без потенційно небезпечних сполук, таких як фталати, парабени, триклозан і оксибензон. Попередні дослідження, проведені на тваринах, показали, що ці сполуки негативно впливають на ендокринну систему.

Читайте такожІндійська омолоджувальна маска для обличчяДо і після експерименту фахівці зібрали й проаналізували зразки сечі учасниць. Вчені помітили, що рівень діетилфталату, що використовується в парфумерії, у організмі дівчаток до кінця дослідження знизився на 27%. Концентрації метилпарабенів і пропілпарабенів (консервантів) в сечі зменшилися на 44% і 45% відповідно. А рівні триклозану, який нерідко входить до складу мила та зубних паст, а також бензофенону-3, що міститься в багатьох сонцезахисних кремах, знизилися на 36%.