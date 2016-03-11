У Литві вчителька заразила на туберкульоз 77 школярів

Шкільна вчителька з литовського міста Скуодас заразила на туберкульоз 77 своїх учнів. Про це в четвер на засіданні Комітету з охорони здоров'я парламенту Литви розповів директор Клайпедського центру громадського здоров'я Рімантас-Йонас Пилипавичюс, пише ТАСС.

"568 учням школи зробили щеплення Манту: в 1-4 класах виявилося чотири позитивні результати, у 5-8 класах - 73", - сказав Пилипавичюс. За його словами, раніше в цьому році у одного з вчителів школи діагностували відкриту форму туберкульозу.

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Як заявила віце-міністр науки і освіти Литви Наталя Істоміна, причиною поширення туберкульозу стало недбале ставлення вчительки до свого здоров'я. "Вчитель не знала, що хворіє на туберкульоз, але кашляла. На цей кашель звертали увагу оточуючі і колеги. Але до лікарів вона не зверталася", - сказала вона.

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Небезпечне захворювання у педагога виявили лише тоді, коли на початку цього року двох школярок госпіталізували з діагнозом туберкульоз. Після цього весь персонал школи направили на рентген легенів. "В той же день, коли зробили рентген, вчителька опинилася в лікарні", - розповіла Істоміна. Як встановили лікарі, зміни в легенях у вчительки почалися ще кілька років тому, про що їй було відомо.

Мер Скуодаса Пятрас Пушинскас зазначив, що тепер ситуація взята під контроль. "Ми виділили гроші на дезінфекцію. Всі члени сімей та колектив школи обстежені", - сказав він.